Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübünün başkanı Ahmet Şan, İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Hiçbir görüşmem yok' dediğini söyledi.