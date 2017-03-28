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aziz yıldırım, 'kocaman ile görüşmem yok' dedi

AZİZ YILDIRIM, 'KOCAMAN İLE GÖRÜŞMEM YOK' DEDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübünün başkanı Ahmet Şan, İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Hiçbir görüşmem yok' dediğini söyledi.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:08
Puan Ver : Aziz Yıldırım, 'kocaman İle Görüşmem Yok' Dedi(6/10)4


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübünün başkanı Ahmet Şan, İstanbul'da düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine, 'Aykut Kocaman ile ilgili herhangi girişimde bulunmadık. Hiçbir görüşmem yok' dediğini söyledi.



 



kaynak:sabah






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