Aziz Yıldırım Harekete Geçti!
Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!
İngiltere'de Sahile Vuran Çantalardan Kokain Çıktı
Dere Yatağından Tonlarca Esrar Çıktı!
İstanbul'da Dev Operasyon
Ysk Referandum İçin Toplandı
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber
Darbeci Pilot, Annesinin Evinde Yakalandı
Erdoğan'ın Hamlesi Sonrası Milyon Dolarlık İmza
Farklı Bir Sevgililer Günü İçin
Mhp Lideri Bahçeli, Konya'da
Telegram, Android Wear 2.0 İçin Hazır
Ab'den Trump'a Uyarı: 'karışma'
Otomobil Devinden Türkiye'de Dev Yatırım
Euro 2024'e Aday Oluyoruz
Daha Anne Karnındaki Bebeğin De Hayatını Karartıyor
Özgecan'ın Hayatı Film Oluyor

aziz yıldırım harekete geçti!

AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ!

PFDK'nin olaylı Beşiktaş derbisi için kestiği cezaları haksız bulan Fenerbahçe yöneticileri, olağanüstü genel kurulu toplayıp, Türkiye Kupası'ndan çekilme dahil birçok radikal fikri kulüp üyelerinin oyuna sunmayı planlıyor.

Tarih : 11 Şubat 2017, 12:58
Puan Ver : Aziz Yıldırım Harekete Geçti!(9/10)8


Profesonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında çıkan olaylara karışan kişi ve kuruluşlara verdiği cezalar sarı lacivertli camiada büyük öfkeye yol açtı.



Cezaların açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım hemen kulüp binasına giderek genel sekreter Mahmut Uslu ile durum değerlendirmesi yaptı. Uslu bu sırada A Spor'a telefonla bağlanıp, "TFF'deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli" dedi. Ardından, Yıldırım, Uslu ve diğer yöneticiler arasında görüş alışverişi sürdü ve şu fikirler öne çıktı:



TFF'YE GÜVEN TAMAMEN BİTTİ



Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'na ve kurullarına olan güven tamamen bitti. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle de Disiplin ve Tahkim gibi kurulların tarafsızlığını yitirdiği görüşünde. Ayrıca, TFF'nin bütün kurullarında Beşiktaş camiasına yakın isimlerin hakim olduğu savunuluyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Harekete  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER