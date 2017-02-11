

Profesonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ve sonrasında çıkan olaylara karışan kişi ve kuruluşlara verdiği cezalar sarı lacivertli camiada büyük öfkeye yol açtı.



Cezaların açıklanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım hemen kulüp binasına giderek genel sekreter Mahmut Uslu ile durum değerlendirmesi yaptı. Uslu bu sırada A Spor'a telefonla bağlanıp, "TFF'deki tüm Fenerbahçeliler istifa etmeli" dedi. Ardından, Yıldırım, Uslu ve diğer yöneticiler arasında görüş alışverişi sürdü ve şu fikirler öne çıktı:



TFF'YE GÜVEN TAMAMEN BİTTİ







Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'na ve kurullarına olan güven tamamen bitti. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle de Disiplin ve Tahkim gibi kurulların tarafsızlığını yitirdiği görüşünde. Ayrıca, TFF'nin bütün kurullarında Beşiktaş camiasına yakın isimlerin hakim olduğu savunuluyor.







kaynak:sabah