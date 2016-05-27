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aziz yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 14:00
Puan Ver : Aziz Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlatıldı(5/10)2


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, kamu görevlileri ile Galatasaray taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kimliği tespit edilmeye çalışılan bir Fenerbahçe yöneticisi hakkında, dün akşam Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde tribünde kamu görevlileri ile Galatasaray taraftarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Antalya'da dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı tribündeki savcılar arasında 'küfür' nedeniyle tartışma yaşandı. Kendisine küfür edildiği gerekçesiyle kızıp tepki gösteren Başkan Aziz Yıldırım'a, tribünde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ile Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can müdahale etti. Açıkgöz ile Can, küfürlerden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Antalya'da Spor Suçlarına Bakan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran da Yıldırım'a bu şekilde konuşmasının doğru olmadığını, sakin olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre Başkan Yıldırım, kendisine müdahale eden savcılara da tepki gösterdi.



Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, Aziz Yıldırım ile kimliği tespit edilmeye çalışılan bir Fenerbahçe yöneticisi hakkında, kamu görevlileri ile Galatasaray taraftarına hakaretten soruşturma başlattı.








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Hakkında  Soruşturma  Başlatıldı    haber

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