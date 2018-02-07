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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki Sağ Kolunu Gözden Çıkardı
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki sağ kolunu gözden çıkardı

AZİZ YILDIRIM, FENERBAHÇE'DEKİ SAĞ KOLUNU GÖZDEN ÇIKARDI

Aziz Yıldırım, seçimde kulübe mali destek sağlayacak isimleri yeni yönetimine almayı planlıyor. Yıldırım, "Yetiştirme taraftar" sözüyle tepki çeken Mahmut Uslu'yu da gözden çıkardı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki Sağ Kolunu Gözden Çıkardı(5/10)1

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi. Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek. Başkan Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimde Hukuk işleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bi görevi sürdürüyor.

TEMELLİ, ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE

Akşam'ın haberine göre, Yıldırım'ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım'ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı 'Yetiştirme taraftar' açıklaması ile tepkilere neden olan Mahmut Uslu'nun Yıldırım'ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi. Şu an yönetimde yer alan Ömer Temelli ve Ozan Balaban'ın Ali Koç'un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım'ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell'den sorumlu idareci olarak görev yapıyor.

AYDINLAR'LA DA BARIŞ SAĞLANDI

Yıldırım'ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mithat Yenigün'e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar ve Sarı-Lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler ile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak F.Bahçe'nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı, F.Bahçe bu anlaşma sonrası UEFA'nın mali denetiminde elini güçlendirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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