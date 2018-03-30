Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak olan seçimde bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

Gönülden bana bağlı olan dostlarım arkadaşlarım gelemediler. Salonun şartlarından dolayı. Onlarla gelecek zaman görüşeceğiz, onları davet edemediğim için özür diliyorum. Göreve ilk olarak 1998 esnesinin Şubat ayından geldiğimizde, çok parçalı, dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bugün 20 yıl önceki heyecanımdan daha çok heyecanlıyım.

Fenerbahçe'yi bir marka haline geltirmek ve dünyada ismimizin duyulması için dünyaca ünlü isimleri transfer ettik. Efsane geri döndü sözleriyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla ezeli rakiplerimizin hegemonyasına son verdik.

3 TEMMUZ SÜRECİ

Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuyla hain 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Bu öyle bir oyundu ki Onlar zannettiler ki Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı aynı çubukluluyla şahsım üzerinden Fenerbahçe'ye kurulan Savcı eklemek istediğin bir şey var mı dediğin, 'Darağacında olsak bir son sözümüz Fenerbahçe' dedim. Allah'ıma şükürler olsun hiç bir zaman geri adım atmadım, Fenerbahçe Kulübü gibi dik durdum. Fenerbahçe pes etmez diyerek Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı ikişer kez kazandık. Fenerbahçe 100 yıllık bir spor kulübü...

Bunları neden mi anlatıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Ruhumuz bir olsun diye onur ve gururla Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığımı sizler karşısında ilan ediyorum. Unutmayın önemli olan Fenerbahçe'dir.

Kaynak: haberinburada