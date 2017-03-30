Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi.



Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi.



Ancak bu söze rağmen F.Bahçe'nin işi kolay değil. 19 yaşındaki süper yeteneği kapmak isteyen G.Saray ve Beşiktaş boş durmuyor. İki kulübün yetkililerinin, B. Dortmund yöneticileriyle dün yoğun bir telefon trafiği sürdürdüğü belirlendi.







kaynak:sabah