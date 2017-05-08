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aziz yıldırım disiplin kurulu'na sevk edildi

AZİZ YILDIRIM DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım'ın rakip kulüp başkanına tokat atması olayı hakkında açıklama yaptı. Federasyon, Yıldırım'ın Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:49
Puan Ver : Aziz Yıldırım Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi(7/10)4


"Bilyoner.com KBL Final Serisi'nde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle sorumlular, TBF Ligler Direktörlüğü tarafından derhal Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylardan büyük bir üzüntü duydum. Basketbolumuzu bu tür olaylardan arındırmak üzere Federasyon olarak kararlı duruşumuza devam edeceğiz. Nitekim; bu müsabakada yaşanan olayın sorumluları da Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, Disiplin Kurulumuz ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yaparak en kısa zamanda kararını verecektir. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu olay nedeniyle duyduğum üzüntüyü bir kez daha paylaşır; benzer olayların tekrar etmemesi uğruna gerekli tüm tedbirlerin alınacağından kimsenin kuşkusunun olmamasını isteriz."



 



kaynak:hürriyet








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