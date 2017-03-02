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aziz yıldırım: delikanlı gibi karşıma çıksınlar

AZİZ YILDIRIM: DELİKANLI GİBİ KARŞIMA ÇIKSINLAR

Son maçlarda taraftarın daha gür sesle 'istifa' çağrıları yaptığı F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'göreve devam' kararı aldı.

Tarih : 02 Mart 2017, 11:21
Puan Ver : Aziz Yıldırım: Delikanlı Gibi Karşıma Çıksınlar(8/10)8


Aziz Yıldırım yakın çevresine "Üç beş çapulcu istedi diye başkanlığı bırakmam. Bu kulübe yıllarımı verdim. Daha yapacak işler var. Mayıs 2018'deki kongrede kim varsa delikanlı gibi çıksın karşıma, görelim" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Delikanlı  Gibi  Karşıma  Çıksınlar    haber

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