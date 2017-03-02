AZİZ YILDIRIM: DELİKANLI GİBİ KARŞIMA ÇIKSINLAR
Son maçlarda taraftarın daha gür sesle 'istifa' çağrıları yaptığı F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'göreve devam' kararı aldı.
Aziz Yıldırım yakın çevresine "Üç beş çapulcu istedi diye başkanlığı bırakmam. Bu kulübe yıllarımı verdim. Daha yapacak işler var. Mayıs 2018'deki kongrede kim varsa delikanlı gibi çıksın karşıma, görelim" dedi.
kaynak:sabah
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