

Aziz Yıldırım yakın çevresine "Üç beş çapulcu istedi diye başkanlığı bırakmam. Bu kulübe yıllarımı verdim. Daha yapacak işler var. Mayıs 2018'deki kongrede kim varsa delikanlı gibi çıksın karşıma, görelim" dedi.







kaynak:sabah