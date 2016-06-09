

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00'de Ankara Marriott Otel'de yapılacak olan Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak.







Kulüplerin içinde bulunduğu mali yapılara dikkat çekmesi beklenen Yıldırım, özellikle UEFA kriterleri ve kulüplerin naklen yayın haklarını masaya yatıracak.







Yıldırım'ın ayrıca sezon içinde yapılan hakem hatalarıyla ilgili olarak da TFF ve MHK'yi bombardımana tutacak.







