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aziz yıldırım bombalayacak

AZİZ YILDIRIM BOMBALAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00'de Ankara Marriott Otel'de yapılacak olan Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:47
Puan Ver : Aziz Yıldırım Bombalayacak(5/10)3


 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 11.00'de Ankara Marriott Otel'de yapılacak olan Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak.



Kulüplerin içinde bulunduğu mali yapılara dikkat çekmesi beklenen Yıldırım, özellikle UEFA kriterleri ve kulüplerin naklen yayın haklarını masaya yatıracak.



Yıldırım'ın ayrıca sezon içinde yapılan hakem hatalarıyla ilgili olarak da TFF ve MHK'yi bombardımana tutacak.



 








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Bombalayacak    haber

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