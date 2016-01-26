

İşadamı Hamdi Akın'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 7 yıla hapis cezası istemiyle yargılanan Aziz Yıldırım, duruşma için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.







"HAKERET VE TEHDİT KASTIM YOKTUR"







Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına hakkında zorla getirme kararı bulunan Aziz Yıldırım ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Yıldırım 3 çocuklu, inşaat mühendisi ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirtti. Davada savunma yapan Yıldırım, konuşmayı kendisinin yaptığını belirterek, "Hakaret ve tehdit kastım yoktur. Şikayetçiye yönelik özel bir hitapta bulunmadım" dedi.







BERAATINI TALEP ETTİ







Şikayetçi Hamdi Akın'ın avukatı Fatih Volkan, Yıldırım'ın olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmasının hakaret ve tehdit unsurlarını içerdiğini söyleyerek Akın'ın şeref ve haysiyetine yönelik sözlerin sarfedildiğini belirtti. Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ise suça konu sözlerin eleştiri niteliğinde olduğunu kaydetti. Yıldırım ise son sözünde beraatını talep etti.



Mahkeme hakimi suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Yıldırım'ın "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi.