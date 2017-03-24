AZİZ YILDIRIM: BENDEN SONRA FENERBAHÇE SİZE EMANET
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Futbol Zirvesi'nde yeni sezonda takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'la yan yana fotoğraf vermişti.
Yıldırım'ın, adeta 4'lü bir zirveyi andıran görüşmede, Kocaman, Demirel ve Belözoğlu'na, "Kendinizi hazırlayın. Benden sonra kulübü sizler yöneteceksiniz" dediği öğrenildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar