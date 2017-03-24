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aziz yıldırım: benden sonra fenerbahçe size emanet

AZİZ YILDIRIM: BENDEN SONRA FENERBAHÇE SİZE EMANET

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Futbol Zirvesi'nde yeni sezonda takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'la yan yana fotoğraf vermişti.

Tarih : 24 Mart 2017, 13:24
Puan Ver : Aziz Yıldırım: Benden Sonra Fenerbahçe Size Emanet(10/10)10


Yıldırım'ın, adeta 4'lü bir zirveyi andıran görüşmede, Kocaman, Demirel ve Belözoğlu'na, "Kendinizi hazırlayın. Benden sonra kulübü sizler yöneteceksiniz" dediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah



 



 



 








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