

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak. Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, 99 derbinin 46'sını kazanırken 22 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 19 yıllık dönemde Beşiktaş'ı 24, Galatasaray'ı ise 22 defa mağlup etti. Yıldırım'ın başkanlığında oynanan 99 derbide, Fenerbahçe'nin başında 16 farklı teknik adam görev aldı.







Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.







Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.







Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.







99 DERBİDE 46 GALİBİYET







Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.







Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.







kaynak:sabah