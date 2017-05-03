Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

aziz yıldırım başkanlığında 100. derbi

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA 100. DERBİ

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:29
Puan Ver : Aziz Yıldırım Başkanlığında 100. Derbi(7/10)6


Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak. Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, 99 derbinin 46'sını kazanırken 22 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 19 yıllık dönemde Beşiktaş'ı 24, Galatasaray'ı ise 22 defa mağlup etti. Yıldırım'ın başkanlığında oynanan 99 derbide, Fenerbahçe'nin başında 16 farklı teknik adam görev aldı.



Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.



Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.



Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.



99 DERBİDE 46 GALİBİYET



Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.



Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Başkanlığında  100  Derbi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER