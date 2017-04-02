AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI NEDEN BIRAKIYOR ?
Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayından sonra başkanlık görevini bırakma kararını aldığı öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayından sonra başkanlık görevini bırakma kararını aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1998 yılından beri sürdürdüğü görevini 20. yılda bırakmaya hazırlanıyor.Yıldırım'ın yakın çevresine artık yorulduğunu ve ailesine zaman ayırmayı istediğini söylediği öğrenildi.
kaynak:haberturk
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