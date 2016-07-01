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aziz sancar, abd'de muazzam göçmenler listesinde

AZİZ SANCAR, ABD'DE MUAZZAM GÖÇMENLER LİSTESİNDE

Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum örgütü Carnegie, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da arasında olduğu 42 kişiyi ülkeye yaptıkları katkı dolayısıyla "Amerika'nın gururu: Muazzam göçmenler" listesine seçti.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 13:19
Puan Ver : Aziz Sancar, Abd'de Muazzam Göçmenler Listesinde(6/10)8


Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan ve İskoç bir göçmen olan Andrew Carnegie tarafından 1911 yılında "Bilgi ve anlayışın yaygınlaştırılması" amacıyla kurulan Carnegie Corporation, demokratik topluma katkı ve ülkenin güçlenmesine destek veren göçmenleri onurlandırıyor.



Kuruluşun 2006 yılından bu yana 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla "Amerika'nın gururu: Muazzam göçmenler" inisiyatifi aracılığıyla belirlediği listede bu yıl 30 ülkeden gelen 42 göçmen bulunuyor.



Bu yılki listede Türkiye'den gelerek ABD'ye yerleşen ve Nobel Kimya Ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar da yer alıyor.



Carnegie Corporation Başkanı Vartan Gregorian, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu isimler ABD'ye eğitim, ekonomik fırsatlar, siyasi ve dini sığınma, güvenlik ya da aile birleşimi gibi nedenlerle gelen milyonlarca göçmeni temsil ediyorlar. Onlar da tüm Amerikalılar gibi bu ülkeye olan ortak inancı paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.



Listede Sancar'ın yanı sıra Kanada göçmeni ünlü oyuncu Jim Carrey, İngiltere göçmeni müzisyen Graham Nash, İtalya göçmeni oyuncu Isabella Rossellini ile dünyanın farklı kıtalarından gelmiş sanat, siyaset ve bilim dünyasından isimler bulunuyor.








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