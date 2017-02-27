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aziz kocaoğlu beraat etti

AZİZ KOCAOĞLU BERAAT ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada Kocaoğlu dahil 129 sanık için beraat kararı verildi.

Tarih : 27 Şubat 2017, 16:32
Puan Ver : Aziz Kocaoğlu Beraat Etti(9/10)11


İzmir'de, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı 129 sanıklı davada, Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda tüm sanıkların beraaatine karar verdi.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Aziz  Kocaoğlu  Beraat  Etti    haber

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