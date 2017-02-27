AZİZ KOCAOĞLU BERAAT ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada Kocaoğlu dahil 129 sanık için beraat kararı verildi.
İzmir'de, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı 129 sanıklı davada, Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda tüm sanıkların beraaatine karar verdi.
kaynak:dünya
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