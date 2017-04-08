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aziz bey futbola bakışını değiştirmeli

AZİZ BEY FUTBOLA BAKIŞINI DEĞİŞTİRMELİ

Aziz Yıldırım Türk futbol tarihinde bir fenomendir. Fakat Aziz Bey bu işe devam edecekse, kesinlikle kendisi de, bakış açısı da değişmeli... Futbolu yönetme tarzı değişmeli. F.Bahçe Ocak ayında şampiyonluktan kopmaz

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:39
Puan Ver : Aziz Bey Futbola Bakışını Değiştirmeli(5/10)2


Fenerbahçe'nin son 5 yılda 1 şampiyonluğu, 1 de Avrupa Ligi yarı finali var. Bunları başaran iki hoca da ayrı ayrı gerekçelerle takımdan ayrıldı, sezona başka isimler başladı. Bu sezon da benzer bir senaryo oldu. Başkan Aziz Yıldırım nerede yanlış yapıyor?

Türk futbol tarihinde bir kulüp başkanı olarak Aziz Bey bir fenomendir. Tartışmasız. Yaptıklarına baktığımızda çıtayı çok yükseltti. Nasıl Galatasaray Avrupa kupası alarak başarı çıtasını yükselttiyse, kulüpler ligle yetinmeyip Avrupa'yla yetinmiyorsa, Aziz Yıldırım da tesisleşme anlamında, okul, üniversite anlamında birçok projeyi gerçekleştirdi ve kurumsal yapıyı farklı bir noktaya taşıdı. Tesisleşme anlamında amatör şubeler de dahil olmak üzere başka bir yerde. Basketbol maçına gidiyorsunuz, "aa" diyorsunuz, kıskanıyorsunuz.

Fakat Türkiye'de bir gerçek var ki önce futbola bakılır. Stadı falan yapmasına bakmazlar. Euroleague kadın-erkek basketbol maçları insanın hoşuna gider ama futbol başka. Varsa yoksa futbol. Fenerbahçe gibi bir takım istatistiğe vurduğumuzda zaten 3-4 yılda bir şampiyon olmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin kırılma anı Denizli'de kaybedilen şampiyonluktu. Özellikle şike süreci de etkiledi. Orayı atlatabilmiş olsaydı diğer kulüplerle olan o travmayı atlatabilmiş olsaydı korkunç bir fark olacaktı. Bunları yaşadı. Zor bir süreç geçirdi, ayakta kalmaya çalışıyor. Fakat Aziz Bey de bu işe devam edecekse, mutlak suretle, kesinlikle kendisi de, bakış açısı da değişmeli. Futbolu yönetme tarzı değişmeli, bir şeyler eksik gidiyor sonuçta. Fenerbahçe, Ocak ayının sonunda kopmaz şampiyonluk yarışından. Toprağı bol olsun, Aragones dönemi dışında Fenerbahçe Mayıs'ı hep görmüştü. Fenerbahçe kadrosu da bu puan kadar kötü takım değil ama şampiyon olacak bir kadrosu da yoktu. Türkiye'de dinamikler çok farklı… Bir kere büyük takımların şampiyonluk yarışlarındaki en büyük kozları taraftarlarıdır. Bir teknik direktör arkadaşımın sözü vardı, Hikmet Karaman'ın sanıyorum, "1.5 puan cepte" diye… Doğru. Fenerbahçe 30 binin altında oynamasın, içerideki 17 maçın 14-15'ini kazanır. Taraftar neye gelir, futbola gelir.



 



kaynak:sabah








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