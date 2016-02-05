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AZEZ DÜŞERSE, 100 BİN KİŞİ SINIRA DAYANACAK


AZEZ DÜŞERSE, 100 BİN KİŞİ SINIRA DAYANACAK
Tarih : 05 Şubat 2016, 12:30
Puan Ver : Azez Düşerse, 100 Bin Kişi Sınıra Dayanacak(8/10)10


Suriye'de Azez-Halep karayolunu kapatan Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle saldırılarını yoğunlaştırması üzerine binlerce Suriyeli Türkiye sınınırına geldi. Türk tarafına geçmek için Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişlerini izin verilmiyor. Yetkililer, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Babul Selam Sınır Kapısında bekleyen Suriyelilere, kumanya dağıtırken, sağlık hizmeti de verilmeye başlandı. Polis Öncüpınar-Babul Selam Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede güvenlik önlemlerini attırdı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, afad ve Valilik her türlü tedbiri aldığı bildirildi.








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