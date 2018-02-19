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Azeri Vekil'den düşman çatlatan sözler: Canımızı veririz!

AZERİ VEKİL'DEN DÜŞMAN ÇATLATAN SÖZLER: CANIMIZI VERİRİZ!

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere "Gücünüz yetmez! Canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk evladı var!" sözleriyle meydan okudu.

Tarih : 19 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Azeri Vekil'den Düşman Çatlatan Sözler: Canımızı Veririz!(9/10)5

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, "Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye'yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." dedi.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Paşayeva, Aydın'ın Nazilli ilçe Belediyesi tarafından Şirinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Azerbaycan-Karabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

Parkın yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Paşayeva, bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha da artıracağını söyledi.

"GÜCÜNÜZ YETMEZ!"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Paşayeva, "Bugün çeşitli terör örgütlerinin arkasında durarak, PKK, PYD ve YPG fark etmez hepsi bir terör örgütlerinin parçalarıdır. Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere buradan 'Türkiye yalnız değil, Türkiye'yi zayıflatmaya sizin gücünüz yetmez çünkü Türkiye için canını verecek, canını vermeye hazır olan ben de dahil on milyonlarca Türk milletinin evladı var' mesajını vermeye geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için canlarını çekinmeden feda edebileceklerini vurgulayan Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olmasının tüm Türk uluslarının güçlü olması anlamına geldiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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