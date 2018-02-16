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Macaristan'da Türk vatandaşları, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının protesto gösterisine "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ya Allah bismillah Allah-ü Ekber, YPG, PKK teröristtir" sloganlarıyla karşılık verdi.
TÜRK VE AZERBAYCAN VATANDAŞLARI İSTİKLAL MARŞI OKUDU
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye Büyükelçiliği önünde ellerinde terör örgütü PKK, PYD ve PYG bayrakları ile terörist başı Öcalan'ın fotoğrafı olan gruba en güzel cevabı Macaristan'da yaşayan Türkler, Azerbaycanlılar ve Macar vatandaşları verdi. Protestoculara karşı Türk vatandaşları ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ya Allah bismillah Allah-ü ekber, YPG, PKK teröristtir" sloganları atarak karşılık verince grup neye uğradığını şaşırdı. Büyükelçilik önünde toplanan Türk vatandaşları daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.
20 DAKİKA SONRA AYRILDILAR
30 kişilik grup 20 dakikalık protestonun ardından polis eşliğinde Büyükelçilik önünden ayrıldı. Türk vatandaşları ise bir süre daha Büyükelçilik önünde kaldıktan sonra dağıldı.
Kaynak: haberinburada
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