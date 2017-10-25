Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Azeri iş adamının Türkiye'deki stadı satışa çıktı

AZERİ İŞ ADAMININ TÜRKİYE'DEKİ STADI SATIŞA ÇIKTI

Antalya'da bulunan ve Azeri iş adamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Otelin stadyumu Mardan Stadı, SGK borçları nedeniyle 101 milyon TL bedelle satışa çıktı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Azeri İş Adamının Türkiye'deki Stadı Satışa Çıktı(8/10)4

Azeri iş adamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Otel'in stadyumu ile spot otel bloğu ve personel lojmanı, otelin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borçları nedeniyle 101 milyon lira bedelle icradan satışa çıkarıldı.

OTEL 1,4 MİLYAR DOLARA PATLAMIŞTI

Antalya'nın Kundu bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da 'Dünyanın En Lüks Oteli' seçilen Mardan Palace Hotel'e ait Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi, SGK'ya olan prim borçları nedeniyle 51 milyon lira bedelle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ayrıca 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloğu ile personel lojmanının yer aldığı arsa da 50 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

İHALE 7 KASIM'DA YAPILACAK

Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü 1 futbol sahası, tek tribünlü 1 futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor. Rezervasyon alımı durdurulan ve oda satışları kapalı olan otelin taşınmazlarının açık artırma usulüyle satışı, 7 Kasım'da 09.45-10.05 saatleri arasında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 1'inci katındaki İcra Satış Servisi'nde yapılacak.

LÜKS OTOMOBİLE DE HACİZ GELMİŞTİ

Geçen eylül ayında da bir tur şirketi, alacağı nedeniyle Mardan Palace'a icra gönderdi. Tur şirketinin avukatları Ferda Perihan Savaşcı ve Özgür Savaşcı, 465 bin lira alacak karşılığı icra takibi başlattı. Avukatlar, Antalya 4'üncü İcra Müdürlüğü personeliyle otele giderek, açılışta Sharon Stone, Richard Gere, Shakira, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızlardan bazılarının da kullandığı, Sarkan İsmailov'a ait yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirdi.

SU BORCUNDAN DOLAYI HACİZ

Otelin suyu da yaklaşık 2 milyon liralık borç nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Su ve Atıksu İdaresi'nce ekim ayı başında kesilmişti.

Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace Oteli, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek, inşa edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Azeri  İş  Adamının  Türkiye  Deki  Stadı  Satışa  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER