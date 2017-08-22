AZERBAYCANLI ÇOBAN, HAYVANLARI OTLATIRKEN SÖYLEDİĞİ ŞARKILARLA FENOMEN OLDU
Hayvanları otlatırken söylediği şarkılarla adından söz ettiren Azerbaycanlı çoban, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pervin Seferov'un videoları paylaşım rekoru kırıyor.
Azerbaycanlı çoban Pervin Seferov, hayvanları otlatırken söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başardı.
BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR
Hayvanları otlatırken sık sık şarkı söyleyen Pervin Seferov kısa zamanda bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Sosyal medya kanalı olan ve seslendirdiği parçalar ile binlerce kişi tarafından takip edilen Seferov, sesinin güzelliği ile dikkat çekiyor.
Seferov, Türkçe şarkılar da seslendiriyor.
Kaynak: haberinburada
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