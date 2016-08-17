AZERBAYCAN'DAN FETÖ HAMLESİ
Azerbaycan'da, FETÖ'ye bağlıyken devlet kontrolüne alınan Kafkas Üniversitesindeki 50 Türk öğretim görevlisinin sözleşmesi uzatılmadı. Aralarında profesörlerin, bölüm başkanlarının ve dekanların olduğunu akademisyenlerin, bu ay sonuna kadar ülkeden ayrılacağı belirtildi.
Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) bağlıyken devlet kontrolüne alınan Kafkas Üniversitesindeki 50 Türk öğretim görevlisinin sözleşmesi yenilenmedi.
Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Kasımov, Kafkas Üniversitesinde çalışan Türk öğretim görevlilerinin sözleşmelerinin bittiğini, onlarla yeni sözleşme yapmadıklarını bildirdi.
Görevlerine son verilenler arasında profesörlerin, bölüm başkanlarının ve dekanların olduğunu vurgulayan Kasımov, FETÖ'cü öğretim görevlilerinin yerine Azerbaycanlı akademisyenlerin atandığını kaydetti. Kasımov, sözleşmesi yenilenmeyen Türk öğretim görevlilerinin bu ay sonuna kadar ülkeden ayrılacaklarını ifade etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar