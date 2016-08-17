Azerbaycan'da, FETÖ'ye bağlıyken devlet kontrolüne alınan Kafkas Üniversitesindeki 50 Türk öğretim görevlisinin sözleşmesi uzatılmadı. Aralarında profesörlerin, bölüm başkanlarının ve dekanların olduğunu akademisyenlerin, bu ay sonuna kadar ülkeden ayrılacağı belirtildi.



Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) bağlıyken devlet kontrolüne alınan Kafkas Üniversitesindeki 50 Türk öğretim görevlisinin sözleşmesi yenilenmedi.







Bakü Yüksek Petrol Okulu Rektörü Elmar Kasımov, Kafkas Üniversitesinde çalışan Türk öğretim görevlilerinin sözleşmelerinin bittiğini, onlarla yeni sözleşme yapmadıklarını bildirdi.







Görevlerine son verilenler arasında profesörlerin, bölüm başkanlarının ve dekanların olduğunu vurgulayan Kasımov, FETÖ'cü öğretim görevlilerinin yerine Azerbaycanlı akademisyenlerin atandığını kaydetti. Kasımov, sözleşmesi yenilenmeyen Türk öğretim görevlilerinin bu ay sonuna kadar ülkeden ayrılacaklarını ifade etti.