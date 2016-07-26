O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

azerbaycan'da silah fabrikasında patlama: 12 yaralı

AZERBAYCAN'DA SİLAH FABRİKASINDA PATLAMA: 12 YARALI

Azerbaycan'da Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı silah üretim fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 12 kişi yaralandı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 16:58
Puan Ver : Azerbaycan'da Silah Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı(6/10)4


Azerbaycan'ın Şirvan kentinde bulunan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı silah üretim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında zaman zaman da patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. Edinen ilk bilgilere göre olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılar Şirvan Merkezi Hastanesi'ne nakledildi. Patlamanın ardından çevredeki binalar tahliye edildi.








Etiketler: Azerbaycan  Da  Silah  Fabrikasında  Patlama  12  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER