

Azerbaycan'ın Şirvan kentinde bulunan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı silah üretim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangında zaman zaman da patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. Edinen ilk bilgilere göre olayda 12 kişi yaralandı. Yaralılar Şirvan Merkezi Hastanesi'ne nakledildi. Patlamanın ardından çevredeki binalar tahliye edildi.