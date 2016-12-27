Ankara'da Suriye Toplantısı
Köprü Ve Otoyol Geliri 1.1 Milyar Lirayı Aştı
Hdp Ve Dbp Kars İl Başkanları Tutuklandı
Azerbaycan'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama
Şanlıurfa'da 3 Terörist Teslim Oldu
Pkk'lı Teröristi Fetö'cü Tuğgenereal Kurtardı
Havalimanı Önlemleri Fetö'cülerin Sonu Oldu
Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor

azerbaycan'da doğalgaz boru hattında patlama

AZERBAYCAN'DA DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Sangaçal kasabasından geçen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Tarih : 27 Aralık 2016, 13:07
Puan Ver : Azerbaycan'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama(10/10)12


Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, Sangaçal Terminali'ne giden bir metre çapındaki boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından doğalgaz boru hattında yangın çıktı.



Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise güvenlik güçleri, itfaiye ve doğalgaz ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.



Can kaybının olmadığı olayın ardından boru hattında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Azerbaycan  Da  Doğalgaz  Boru  Hattında  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER