Azerbaycan başkenti Bükü'nün 100 km batısında Gilazi bölgesinde bulunan askeri fabrika ve mühimmat deposunda sabahın erken saatlerinde ilk önce dumanlar yükselmeye başladı. Kısa bir süre sonra burada stoklanmış bomba ve füzelerin bir biri ardından infilak etmeye başlamasıyla bölge savaş alanına döndü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Askeri tesisin 3 km uzağında bulunan köydeki evlere patlayan mühimmatın parçaları düşmeye başlaması üzerine sivillerin tahliyesine başlandı. Görgü tanıklarına göre depoda daha dumanlar yükselmeye başladığı sırada burada çalışan personelin de tahliye edildiğini. Ancak 2 kişinin hayatını kaybettiği şeklinde. Mühimmat deposunda çıkan yangın Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

RUSYA İLE KARAYOLU BAĞLANTISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bu arada patlayan mühimmatlar Azerbaycan'ı Rusya'ya bağlayan yola da düşmeye başlaması üzerine Rusya ile kara yolu bağlantısı geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: haberinburada