

Türkiye, Azerbaycan'a "Ortak uydu işletelim" teklifi yaptı, onlar daha pahalı olan rakip firmayı seçti.







Uydu çalışmalarında tarihî ve kültürel yakınlık bulunan ülkelerle çeşitli ortaklık çalışmaları yapan Türksat'la alakalı enteresan bir detay gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, Azerbaycan'a Türksat'ın bulunduğu bölgelerde ortak uydu işletmeciliği teklifi yapıldığı ancak bu teklif kardeş ülke tarafından reddedildi.