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AZERBAYCAN, TÜRKİYE'Yİ İSTEMEDİ Mİ?


AZERBAYCAN, TÜRKİYE'Yİ İSTEMEDİ Mİ?
Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:17
Puan Ver : Azerbaycan, Türkiye'yi İstemedi Mi?(6/10)4


Türkiye, Azerbaycan'a "Ortak uydu işletelim" teklifi yaptı, onlar daha pahalı olan rakip firmayı seçti.



Uydu çalışmalarında tarihî ve kültürel yakınlık bulunan ülkelerle çeşitli ortaklık çalışmaları yapan Türksat'la alakalı enteresan bir detay gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, Azerbaycan'a Türksat'ın bulunduğu bölgelerde ortak uydu işletmeciliği teklifi yapıldığı ancak bu teklif kardeş ülke tarafından reddedildi.








Etiketler: Azerbaycan  Türkiye  Yi  İstemedi  Mi    haber

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