AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KARABAĞ, 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA ATLETİCO MADRİD'LE 0-0 BERABERE KALDI
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubunda Chelsea, Atletico Madrid, Roma gibi devlerle kapışan Karabağ, üçüncü hafta maçında tarihi bir zafere imza attı.
İlk iki maçında önce Chelsea'ye deplasmanda 6-0 kaybeden ve ardından evinde Roma'ya 2-1 ile boyun eğen Karabağ, üçüncü maçında İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti.
ATLETİCO MADRİD MAÇIN FAVORİSİYDİ
Maça mutlak favori konumunda çıkan Atletico Madrid, gruptan çıkabilmek adına üç puan arzusuyla gittiği Azerbaycan deplasmanından soğuk duşla döndü.
Karşılaşma boyunca rakibine karşı direnç gösteren Karabağ, Diego Simeone'nin yıldızlar topluluğu karşısındaki mücadelesiyle sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Öte yandan 75. dakikada Dino Ndlovu'nun kırmızı kart görmesiyle Azeri ekibi maçı 10 kişi tamamladı.
KARABAĞ TARİHİNDE BİR İLK
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Karabağ, bu beraberlikle birlikte Devler Ligi'ndeki ilk puanını Atletico Madrid'den almış oldu. Üç maç sonunda Karabağ'ın 1 puanı bulunurken Atletico Madrid ise 2 puana ulaştı ve Chelsea ile Roma'nın gerisinde kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Kaynak: haberinburada
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