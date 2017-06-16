Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat yapacak

AZERBAYCAN ORDUSU GENİŞ KAPSAMLI TATBİKAT YAPACAK

Azerbaycan ordusu, 23 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirecek.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:40
Puan Ver : Azerbaycan Ordusu Geniş Kapsamlı Tatbikat Yapacak(6/10)6


Azerbaycan ordusu, 23 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirecek.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 19 Haziran'da geniş kapsamlı tatbikat yapılacağı bildirildi.



Ordunun savaşa hazırlık durumu ve farklı birliklerin ortak hareket yeteneğinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilecek tatbikatta, 23 bin asker görev yapacak.



Tatbikatta ayrıca, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak.



Tatbikat, 24 Haziran'a kadar devam edecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Azerbaycan  Ordusu  Geniş  Kapsamlı  Tatbikat  Yapacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER