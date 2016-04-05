AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'LA ÇATIŞMALAR DURDURULDU
Dağlık Karabağ bölgesinde günlerdir çatışma yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da günlerdir yaşadığı çatışmada uzlaşma sağlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'la çatışmalar durduruldu" açıklaması yaptı.
Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın desteklediği yönetimin askeri komutanı, bölgede ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaların durdurulduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında "ateşkes" kelimesini kullanmadı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ'da ateşkesten haberdar değiliz" demişti.
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