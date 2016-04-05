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azerbaycan: ermenistan'la çatışmalar durduruldu

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'LA ÇATIŞMALAR DURDURULDU

Dağlık Karabağ bölgesinde günlerdir çatışma yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da günlerdir yaşadığı çatışmada uzlaşma sağlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'la çatışmalar durduruldu" açıklaması yaptı.

Tarih : 05 Nisan 2016, 16:06
Puan Ver : Azerbaycan: Ermenistan'la Çatışmalar Durduruldu(10/10)10


Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın desteklediği yönetimin askeri komutanı, bölgede ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmaların durdurulduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında "ateşkes" kelimesini kullanmadı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ'da ateşkesten haberdar değiliz" demişti.








Etiketler: Azerbaycan  Ermenistan  La  Çatışmalar  Durduruldu    haber

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