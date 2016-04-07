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azerbaycan: ermenistan'ın ihlaline karşılık verildi

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN'IN İHLALİNE KARŞILIK VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi son 24 saat içinde 119 kez ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık, Azerbaycan askerlerinin ihlale cevap vermek zorunda kaldığını bildirdi.

Tarih : 07 Nisan 2016, 12:26
Puan Ver : Azerbaycan: Ermenistan'ın İhlaline Karşılık Verildi(10/10)10


Ermenistan tarafının Azerbaycan mevzilerine havan mermileri ve ağır makineli tüfekler kullanarak ateşkesi gün içinde 119 kez ihlal ettiği kaydedildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, karşı tarafa cevap olarak Azerbaycan askerlerinin Ermeni mevkilerine 125 defa ateşi açtığını bildirdi.



ERMENİSTAN, NAHÇIVAN'A ATEŞ AÇTI



Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateş açtı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında operasyonların durdurulması yönünde tarafların mutabakata varmasının ardından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat, Şahbuz ve Babek illerindeki Azerbaycan mevzilerinin ateşe maruz kaldığı bildirildi.



Ermenistan'ın Mehri, Sisian ve Cermuk illerinden büyük çaplı silahlar ve havan toplarından açılan ateşin bugün saat 12.56'ya kadar devam ettiği kaydedildi.



Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın saldırısına cevap verdiği ve karşı tarafın atış noktası ve mevzisini tahrip ettiği belirtildi.








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