AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİNİ İMHA ETTİ
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait "OSA" hava savunma füze sistemini vurarak imha etti
Hocavend yönünde hava sahasını kontrol altına almaya çalışan "OSA" hava savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, tam isabet alan füze sisteminin ve görevlilerin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
Beş kişilik ekiple yönetilen "OSA" füze sistemleriyle 45 kilometre yarıçapındaki hava sahası kontrol edilebiliyor ve atılan füzelerle 9 kilometre uzaklıktaki hedefler vurulabiliyor.
kaynak:habertürk
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