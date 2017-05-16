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Azerbaycan, Ermenistan'ın Hava Savunma Füze Sistemini İmha Etti

azerbaycan, ermenistan'ın hava savunma füze sistemini imha etti

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİNİ İMHA ETTİ

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait "OSA" hava savunma füze sistemini vurarak imha etti

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:28
Puan Ver : Azerbaycan, Ermenistan'ın Hava Savunma Füze Sistemini İmha Etti(5/10)4


Hocavend yönünde hava sahasını kontrol altına almaya çalışan "OSA" hava savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince vurulduğu bildirildi.



Açıklamada, tam isabet alan füze sisteminin ve görevlilerin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.



Beş kişilik ekiple yönetilen "OSA" füze sistemleriyle 45 kilometre yarıçapındaki hava sahası kontrol edilebiliyor ve atılan füzelerle 9 kilometre uzaklıktaki hedefler vurulabiliyor.



 



kaynak:habertürk








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