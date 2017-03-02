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azerbaycan ermenistan mevzilerini vurdu

AZERBAYCAN ERMENİSTAN MEVZİLERİNİ VURDU

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusunun karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti.

Tarih : 02 Mart 2017, 10:37
Puan Ver : Azerbaycan Ermenistan Mevzilerini Vurdu(7/10)7


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  ordusunun ateşkes ihlaline, dün akşam Azerbaycan ordusunun ateşle yanıt verdiği  belirtildi.



Açıklamada, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Hocavend ilinde  karargah olarak kullanılan bazı mevzilerin vurularak imha edildiği bildirildi.



Bakanlık, saldırının havadan çekilmiş görüntülerini de yayınladı. Buna  göre, isabet almadan önce karargahın önünde bazı araç ve askerlerin olduğu  görülüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Azerbaycan  Ermenistan  Mevzilerini  Vurdu    haber

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