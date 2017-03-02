AZERBAYCAN ERMENİSTAN MEVZİLERİNİ VURDU
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusunun karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlaline, dün akşam Azerbaycan ordusunun ateşle yanıt verdiği belirtildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Hocavend ilinde karargah olarak kullanılan bazı mevzilerin vurularak imha edildiği bildirildi.
Bakanlık, saldırının havadan çekilmiş görüntülerini de yayınladı. Buna göre, isabet almadan önce karargahın önünde bazı araç ve askerlerin olduğu görülüyor.
kaynak:milliyet
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