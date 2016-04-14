

Nisan ayı başında çatışmalara sahne olan Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi.







Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattındaki Ermenistan saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Kanlı provokasyonun sorumluluğunun Ermenistan askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ve düşmana verilecek cevabın sarsıcı olacağı" ifadeleri yer aldı.