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azerbaycan enerji bakanı istanbul'da hayatını kaybetti

AZERBAYCAN ENERJİ BAKANI İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:47
Puan Ver : Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da Hayatını Kaybetti(6/10)4


Azeri APA-Economics haber ajansının verdiği bilgiye göre Aliyev dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan'ın devlet enerji kurumu SOCAR'ın başkanlığını yapmıştı.



Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti. Büyük çaplı enerji sözleşmeleri için yabancı şirketlerle yapılan müzakerelerde ülkesini temsil eden Aliyev, küresel petrol üretimi kısıntısı konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplantılarına da katılmıştı.



 



kaynak:hürriyet








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