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Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye'den Avrupa'ya Naklinde Sona Gelindi

AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA NAKLİNDE SONA GELİNDİ

Azerbaycan merkezli enerji devi SOCAR'ın Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakline bir adım kaldığını söyledi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye'den Avrupa'ya Naklinde Sona Gelindi(8/10)4

Azerbaycan merkezli enerji devi SOCAR'ın Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakline bir adım kaldığını söyledi. Dev projelerin ekonominin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını, yabancı para akışını sağlayacağını ve binlerce yeni istihdam kapısı aralayacağını vurgulayan Abdullayev, Azerbaycan'ın ve bölge ekonomisinin de gelişmesine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

"ARTAN İHTİYAÇ İLAVE GAZ İLE KARŞILANACAK"

Azerbaycan'ın gaz rezervlerinin 2,6 trilyon metreküp olduğunu vurgulayan Abdullayev, "Dünyanın en büyük gaz kondensatı yataklarının biri, toprak itibariyle New York'un Manhattan bölgesine eşit olan 'Şahdeniz' yatağı yerli ve yabancı piyasalara gaz temini sağlıyor. Madenden çıkarılan gaz hacminin belirli bir bölümü garanti temelinde iç pazar için değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, yatağın kullanımının ikinci aşamasında yılda ilave 16 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi planlıyoruz. Bu tutarlar 2018 yılından başlayarak, Güney Gaz Koridoruna yöneltilecek. 'Şahdeniz' yatağından başka, 'Abşeron', 'Umut', 'Karabağ' yatakları, 'Babek' vade yapısı gibi diğer alanlarımız var. Bu alanlar hem enerji kaynağı, hem Azerbaycan'da gelişen imalat sanayisi için hammadde gibi, iç pazarın artan ihtiyacını ilave gaz miktarlarını sağlayacak" dedi.

"TÜRKİYE'YE İLK TİCARİ GAZ 2018 ORTALARINDA VERİLECEK"

Abdullayev ayrıca, Türkiye'ye ilk ticari doğal gazı 2018 yılının ortalarında ulaştırmayı öngördüklerini söyledi.

Azerbaycan'ın zengin doğal gaz rezervlerini geliştirirken Avrupa'ya ihraç hattının da yapımına ağırlık verdiklerini belirten Abdullayev, "Şimdi Hazar Denizi'nden doğalgazın Avrupa'ya nakledilmesine sadece bir adım kaldı. Avrupa Yatırım Bankası'nın TAP'a doğrudan mali katkısı Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Güney Gaz Koridoru'nun önemini bir kez daha göstermektedir. Şimdiye kadar konulan ortak yatırım toplamı 29,7 milyar ABD dolarıdır. Azerbaycan 'Güney Gaz Koridoru' A.Ş'nin şahsında bugüne kadar koridorun değer zincirine dahil olan dört projede katılım payının finansmanına 8,7 milyar dolarlık yatırım yaptı. Çalışmalar grafiğe uygun devam ediyor ve proje öngörülen sürede tamamlanacak" dedi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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