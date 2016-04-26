AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE ERDOĞAN YEMEKTE BULUŞTU
Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda baş başa görüşen iki lider, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ konusunda görüş alışverişinde bulundu.
TANAP başta olmak üzere, enerji alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Tek millet iki devlet' vurgusunda bulundu.
Baş başa görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar