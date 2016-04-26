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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE ERDOĞAN YEMEKTE BULUŞTU


AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE ERDOĞAN YEMEKTE BULUŞTU
Tarih : 26 Nisan 2016, 09:19
Puan Ver : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Erdoğan Yemekte Buluştu(5/10)4


Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda baş başa görüşen iki lider, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ konusunda görüş alışverişinde bulundu.



TANAP başta olmak üzere, enerji alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Tek millet iki devlet' vurgusunda bulundu.



Baş başa görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi.








Etiketler: Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  Aliyev  İle  Erdoğan  Yemekte  Buluştu    haber

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