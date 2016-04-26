

Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda baş başa görüşen iki lider, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ konusunda görüş alışverişinde bulundu.







TANAP başta olmak üzere, enerji alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Tek millet iki devlet' vurgusunda bulundu.







Baş başa görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna akşam yemeği verdi.