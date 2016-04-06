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azerbaycan: ateşkes ihlal edildi

AZERBAYCAN: ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Uluslararası topluluğun ateşkes için yoğun çaba sarf ettiği Dağlık Karabağ'da taraflar dün ateşkes ilan etti. Ancak Azerbaycan, ateşkesin Ermenistan tarafından bozulduğunu açıkladı.

Tarih : 06 Nisan 2016, 12:26
Puan Ver : Azerbaycan: Ateşkes İhlal Edildi(8/10)7


Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz cumartesi başlayan çatışmalarda dün ateşkes sağlandı. Dün öğle saatlerinde Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin ateşkes ilan ettiklerini açıklaması üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bunu teyit etti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tarafların anlaşması ile çatışmaların yerel saatle 11.00 (TSİ 12.00) durdurulduğunu açıklamıştı.



115 KEZ İHLAL EDİLDİ



Ancak bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama dünden bu yana Ermenistan'ın ateşkesi 115 kez ihlal ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun da 120 kez cevap ateşinde bulunduğu bildirildi.








Etiketler: Azerbaycan  Ateşkes  İhlal  Edildi    haber

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