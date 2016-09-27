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azerbaycan anayasa değişikliğine “evet” dedi

AZERBAYCAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE “EVET” DEDİ

Azerbaycan anayasa değişikliğine “evet” dedi

Tarih : 27 Eylül 2016, 16:58
Puan Ver : Azerbaycan Anayasa Değişikliğine “Evet” Dedi(0/10)


Azerbaycan'da, anayasa değişikliği için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 86.6'sı "evet" oyu kullandı.



Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi, anayasanın 23 maddesinde değişiklik yapılması ve anayasaya 6 yeni madde eklenmesi için gerçekleştirilen referandumun resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.



Komite, seçmenlerin yüzde 86.6'sının anayasa değişikliğine "evet" dediğini duyurdu.








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