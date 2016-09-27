AZERBAYCAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE “EVET” DEDİ
Azerbaycan anayasa değişikliğine “evet” dedi
Azerbaycan'da, anayasa değişikliği için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 86.6'sı "evet" oyu kullandı.
Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi, anayasanın 23 maddesinde değişiklik yapılması ve anayasaya 6 yeni madde eklenmesi için gerçekleştirilen referandumun resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.
Komite, seçmenlerin yüzde 86.6'sının anayasa değişikliğine "evet" dediğini duyurdu.
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