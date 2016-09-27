

Azerbaycan'da, anayasa değişikliği için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 86.6'sı "evet" oyu kullandı.







Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi, anayasanın 23 maddesinde değişiklik yapılması ve anayasaya 6 yeni madde eklenmesi için gerçekleştirilen referandumun resmi olmayan sonuçlarını açıkladı.







Komite, seçmenlerin yüzde 86.6'sının anayasa değişikliğine "evet" dediğini duyurdu.