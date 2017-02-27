Azerbaycan, 24 Şubat'ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 askerin cenazesinin, uluslararası kurumlar aracılığıyla anlaşma sağlanmasına rağmen Ermenistan'ın yeni talepler ileri sürmesi üzerine alınamadığını duyurdu







Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 askerin cesedinin, uluslararası kurumların aracılığıyla anlaşma sağlanmasına rağmen Ermenistan'ın yeni talepler ileri sürmesi üzerine alınamadığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta Ermenistan ordusunun başlattığı büyük çaplı provokasyonları önlerken şehit olan 5 askerin naaşının çatışma alanından AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla dün öğle saatlerinde alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, uluslararası kurum temsilcilerinin aracılığıyla cesetlerin alınması operasyonuna başlarken Ermenistan tarafının anlaşmayı bozarak operasyona engel olmak için yeni ve kabul edilemez şartlar ileri sürdüğü kaydedildi.







kaynak:habertürk