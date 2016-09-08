AZ ÖNCE AÇIKLANDI: O TARİHLERDE ÜCRETSİZ!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağının söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili nedeniyle 25-30 milyon vatandaşın yola çıkacağını belirterek, "Bayram trafiğinde tüm yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.
Arslan, bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağının söyledi.
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