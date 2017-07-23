AZ KALSIN BOĞULUYORLARDI, SU GEÇİRMEZ CEP TELEFONU 3 CAN KURTARDI
Adana'da baraj gölünde gezintiye çıktıkları deniz bisikleti su alınca boğulmak üzere olan 3 arkadaş, üzerlerindeki su geçirmez akıllı telefonla aradıkları polis tarafından kurtarıldı.
Adana'da baraj gölünde gezintiye çıkan 3 arkadaşın bindiği deniz bisikleti su aldı. Boğulmak üzere olan gençlerin hayatı su geçirmez akıllı telefon sayesinde kurtuldu.
DENİZ BİSİKLETİ KİRALAYIP GEZİNTİYE ÇIKTILAR
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yüzme havuzunda serinleyen Murat Işık, Ferdi Bozkurt ve Murat Selçuk Aygün adlı arkadaşlar, Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıkmak için deniz bisikleti kiraladı.
BİSİKLET SU ALMAYA BAŞLADI
Kıyıdan uzaklaşan gençlerin bulunduğu deniz bisikleti bir süre sonra su almaya başladı. Arkadaşlardan birisi suyun içinde deniz bisikletine tutunurken, diğer ikisi su alan deniz bisikleti üzerinde durmaya çalıştı.
SU GEÇİRMEZ TELEFONLA POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER
Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Murat Selçuk Aygün, su geçirmez akıllı telefonu sayesinde polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sualtı polisleri, Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Olay yerine gelen sualtı polisleri botla, açıkta kurtarılmayı bekleyen gençlerin yanına gitti. Boğulmaktan son anda kurtarılan gençler botla kıyıya getirildi.
"TELEFON SAYESİNDE KURTULDUK"
Gençlerden Murat Selçuk Aygün, deniz bisikletiyle gezintiye çıktıkları ve açıldıktan sonra su aldığını belirterek, "Benim telefon su geçirmiyordu. Polisi aradım, onun sayesinde kurtulduk" dedi.
Kaynak: haberinburada
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