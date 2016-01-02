

RUS HÜKÜMETİNE UYARIDIR!







Ayyıldız Tim hacklediği sitelere, “Türkiye Rusların en zor zamanında her zaman yanında oldu. Avrupa ve Amerika ambargo uyguladığında Türkiye rest çekerek ambargoyu deldi. Siz gittiniz alçak Ermenilerin yanında olup, ‘Sözde Ermeni Soykırımı'nı desteklediniz. Suriye'ye ordunuzu gönderip hiç suçu olmayan Türkmenleri bombaladınız. Masum insanları öldürdünüz” şeklinde notlar da bıraktı.











Ayyıldız Tim, hackledikleri sitelere Mustafa Kemal Atatürk ile Türk bayrağı resimlerini koydu. Siteler açıldığı anda Mehter Marşı çalıyor.







Haddini bilmez Anonymous ve Rusya bizleri tehdit etmekle büyük yalnış yaptı. Türk Devletini küçük düşürmeye çalışanlara gereken dersi verdik, vermeyede devam edeceğiz. İnternet aleminde Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz. İster havayolu siteleriniz ister üniversite sitelerinizde Şanlı Türk bayrağını dalgalandırdık. Bütün dünya size yaptğımız çıkartmayı konuşuyor ve konuşmaya devam edecek. Ülkemize, bayrağımıza, dinimize yapılan her hakareti cezalandıracağız. Hacklediğimiz 19.000 data ve yüzlerce site sadece bir başlangıç. Bilin ki bizim giremiyeceğimiz kapı indiremiyeceğimiz site yok. Geçerken uğradık...