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ayvalık'ta okullar tatil

AYVALIK'TA OKULLAR TATİL

Metrekareye 215 kilogram yağışın düştüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yapılan açıklamada yoğun yağış, su baskınlarının oluşması ve bu nedenle olumsuz bir durum yaşanmaması nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Tarih : 29 Kasım 2016, 10:45
Puan Ver : Ayvalık'ta Okullar Tatil(7/10)7


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı,yaptığı açıklamada, ilçede, son 24 saatte metrekareye yaklaşık 215 kilogram yağış düştüğünü söyledi.



Şiddetli yağış nedeniyle ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştuğunu, ulaşımın aksadığını dile getiren Kaymakam Nazlı, "İlçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdik" dedi. Kaymakam Nazlı, hasar tespit çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladıklarını kaydetti.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Ayvalık  Ta  Okullar  Tatil    haber

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