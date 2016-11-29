Metrekareye 215 kilogram yağışın düştüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yapılan açıklamada yoğun yağış, su baskınlarının oluşması ve bu nedenle olumsuz bir durum yaşanmaması nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.