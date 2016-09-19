AYVALIK'TA KADINLARDAN ŞORTLU EYLEM
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hemşire Ayşegül Terzi'nin İstanbul'da otobüste darbedilmesi şortlu eylemle protesto etti.
Ayvalık'taki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi bir grup kadın, ellerinde dövizlerle Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'nin otobüste darbedilmesini kınadı.
Grup adına basın açıklaması yapan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Üyesi Zehra Tanrıverdi, yargının kadına yönelik şiddet gerçekleştirenlere hakkaniyetli cezalar vermesini istedi.
Tanrıverdi, önceki İzmir'in Bornova ilçesinde atama bekleyen Türkçe Öğretmeni Neriman G'nin (23) garsonluk yaptığı iş yerinden dönerken iki erkeğin tacizine uğradığını belirterek, "İki erkekten biri 'Bana kimse hayır diyemez' diye bağırıp, genç kadına saldırdı. Yumruk darbeleriyle Neriman'ın bir gözü kapandı, üstü kan içinde kaldı. İstanbul'da şort giydiği için bir kadını tekmesiyle bayıltan zorba serbest. Devlet kadınları değil şiddet uygulayanları koruyor." ifadelerini kullandı.
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