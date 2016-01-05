

Bugün saat 05.00 sıralarında, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Salihleraltı bölgesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için denize açılan 22 Kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot bir süre sonra alabora oldu. Fırtınalı havada, dalgalı denizde suya düşen kaçaklardan çoğu çocuk olan 9 kişinin cesedi Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'ndeki Martı Sitesi Sahili'ne vurdu. Sahil güvenlik ekipleri, başka kaçaklar olabileceği gerekçesiyle denizde, Jandarma da sahilde arama-kurtarma çalışması başlattı.