AYVALIK, ATEİST BABANIN VASİYETİNİ KONUŞUYOR! BETON MEZARA DEFNEDİLDİ
Balıkesirde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren adam, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine beton mezara defnedildi. Tabutuna fotoğraflar, traş takımı, çakı ve tarak konuldu.
Balıkesir Ayvalık'ta, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.
Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesindeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan Atila Yüksel (76), geçen Salı akşamı aniden fenalaştı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DİNİ TÖREN, İMAM VE CEMAAT İSTEMEDİ
Altınova Belediyesi'nde babası Atila Yüksel'in defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.
TABUTUN İÇİNE FOTOĞRAFLAR, TRAŞ TAKIMI, ÇAKI VE TARAK KOYULDU
Dün hastaneden alınan Atila Yüksel'in cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yüksel'in cenaze törenine İzmir Urla'daki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı. Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı.
BETON MEZARA KOYULDU
Baba Atila Yüksel'in cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti. Hayatını kaybeden Atila Yüksel'in ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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