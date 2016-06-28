

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında sabah erken saatlerde başlayan deprem hareketliliği sürüyor. Bölgede 12 sarsıntı meydana geldi.







Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında sabah 06.42'de 3.7, 06.44'te ise 3.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. Ayvacık çevresinde, bu saate kadar 12 deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 3.7 ve 3.5'lik iki depremin ardından, Ayvacık yakınlarında büyüklükleri 2.4 ve 1.6 arasında değişen 10 ayrı deprem daha kaydedildi. Depremler hasara yol açmadı.