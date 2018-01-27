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Aytemiz Alanyaspor Evinde Bursaspor'u 3-1 Mağlup Etti

AYTEMİZ ALANYASPOR EVİNDE BURSASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Ligin 19. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti.

Tarih : 27 Ocak 2018, 16:20
Puan Ver : Aytemiz Alanyaspor Evinde Bursaspor'u 3-1 Mağlup Etti(6/10)2

Süper Ligin 19. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti.

PERDEYİ STANCU AÇTI

13. dakikada Bursaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Sow'un pasında Yusuf Erdoğan topla buluştu. Ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Stancu bekletmeden vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, kale çizgisini geçerek gol değeri kazandı: 0-1.

16. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı ortada Efecan Karaca, Barış Yardımcı'nın üzerinden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

22. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya gitti.

26. dakikada Bursaspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunu Grozav kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Aytemiz Alanyaspor defansının uzaklaştırmak istediği top, Barış Yardımcı'da kaldı. Barış Yardımcı'nın ceza alanı dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

EFECAN SKORU EŞİTLEDİ

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan ceza alanına giren Junior Fernandes'in vuruşunda, Efecan Karaca'ya çarparak yön değiştiren top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Fernandes'in attığı golle 2-1 öne geçti.

EMRE AKBABA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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