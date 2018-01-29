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Aytemiz Alanyaspor Başkanı: Vagner Love Beşiktaş'a Hayırlı Olsun

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI: VAGNER LOVE BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Vagner Alanya'ya geldiği zaman, 'Tatile geldi' dediler. Ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun." dedi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Aytemiz Alanyaspor Başkanı: Vagner Love Beşiktaş'a Hayırlı Olsun(8/10)4

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı golcü Vagner Love'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"BİZE TATİLE GELDİ DEDİLER, ŞİMDİ BEŞİKTAŞ'A GİDİYOR"

"Vagner Alanya'ya geldiği zaman, 'Tatile geldi' dediler. Ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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