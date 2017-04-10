AYŞENUR ÇETİN, Fİ DİZİSİNDEKİ SAHNELERİYLE İLGİLİ KONUŞTU
'Fi' dizisinde Ozan Güven'le birlikte cesur sahnelere imza atan Ayşenur Çetin, o anları anlattı.
İnternet üzerinden yayınlanan Fi dizisi sadece zengin oyuncu kadrosuyla değil cesur sevişme sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide bu sahnelerden birinde boy gösteren 2016 Best Model of Turkey 2'ncisi Ayşenur Çetin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
19 yaşındaki genç kadın Posta gazetesine veridiği röportajda, “Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı” dedi.
kaynak:sözcü
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